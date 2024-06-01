Росіяни активні на трьох напрямках: нове зведення Генштабу

Російські терористи зі своєї території продовжують бити керованими авіаційними бомбами по Харківській області. З напрямку Бєлгорода ворог ударив однією КАБ по Вовчанську та трьома КАБами по Липцях. Також двома КАБАми окупанти вдарили по Боровій на Куп’янському напрямку.

На Лиманському напрямку російські загарбники не полишають спроб покращити положення в районах Торського та Терн. На даному напрямку українські захисники відбили дві атаки, одна ще триває поблизу Торського.

Активізувалися росіяни на Сіверському напрямку. Триває шість бойових зіткнень. Один ворожий штурм наші захисники відбили поблизу Виїмки.

Двічі загарбники спробували атакувати на Краматорському напрямку, біля Нового та Кліщіївки. Обидві спроби були невдалими.

На Покровському напрямку сьогодні найвища інтенсивність атак ворога. Загальна кількість бойових дій з початку доби тут зросла до 14. Як зазначають у Генштабі, ситуація напружена, але контрольована.

Тривають бої на Курахівському напрямку. Від початку доби підрозділи Сил оборони відбили вже 10 штурмових дій ворога. Ще два боєзіткнення тривають



Ворог атакує за підтримки авіації на Времівському напрямку. 10 некерованих авіабомб застосували російські окупанти по району Старомайорського. Там ще триває боєзіткнення.

