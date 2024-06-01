Россияне активны на трех направлениях: новая сводка Генштаба

Российские террористы со своей территории продолжают бить управляемыми авиационными бомбами по Харьковской области. С направления Белгорода враг ударил одним КАБ по Волчанску и тремя КАБами по Липцам. Также двумя КАБами оккупанты ударили по Боровой на Купянском направлении.

На Лиманском направлении российские захватчики не оставляют попыток улучшить положение в районах Торского и Тернов. На данном направлении украинские защитники отразили две атаки, одна еще продолжается вблизи Торского.

Активизировались россияне на Северском направлении. Продолжается шесть боевых столкновений. Один вражеский штурм наши защитники отбили возле Выемки.

Дважды захватчики попытались атаковать на Краматорском направлении, возле Нового и Клещиевки. Обе попытки были неудачными.

На Покровском направлении сегодня самая высокая интенсивность атак врага. Общее количество боевых действий с начала суток здесь выросло до 14. Как отмечают в Генштабе, ситуация напряженная, но контролируемая.

Продолжаются бои на Кураховском направлении. С начала суток подразделения Сил обороны отразили уже 10 штурмовых действий врага. Еще два боестолкновения продолжаются



Враг атакует при поддержке авиации на Времивском направлении. 10 неуправляемых авиабомб применили российские оккупанты по району Старомайорского. Там еще продолжается боестолкновение.