Росіяни активізувалися в Серебрянському лісі: ЗСУ б'ють по логістиці ворога

Російські окупанти з початку року значно активізували зусилля у Серебрянському лісі в Луганській області. Українські війська обрізають росіянам логістику, знищуючи райони накопичення транспорту та живої сили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу 81-ї аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
Російські окупанти намагаються накопичити ресурси в Серебрянському лісі. Напруженою залишається ситуація навколо Дронівки: росіяни планують малими групами обійти населений пункт та взяти його під контроль, щоб просуватися у бік Платонівки та Закітного.
"У разі окупації даних населених пунктів та з урахуванням складного рельєфу місцевості, ворог зможе безперешкодно налаштовувати логістичне забезпечення вздовж річки Сіверський Донець. Таким чином, це загрожує просуванню у бік Лиману та Слов’янська", - сказано у повідомленні.
Українські військові роблять все, щоб запобігти планам росіян. Зокрема оператори дронів батальйону безпілотних систем "Апачі" 81-ї бригади цілеспрямовано винищують логістику росіян - в першу чергу місця накопичення транспорту та живої сили противника
Тільки за останню добу оператори дронів ліквідували двох окупантів, знищили два баггі, квадроцикл, чотири мотоцикли та п'ять укриттів росіян.
Зазначимо, за даними Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби було знешкоджено 1040 російських окупантів. Загальні орієнтовні втрати особового складу росіян з 24 лютого 2022 року склали близько 1 214 500 одиниць живої сили.
Також за добу 6 січня загалом українські війська відбили 200 атак російських окупантів. Найгарячішими напрямками на фронті зараз залишаються Гуляйпільський та Покровський.