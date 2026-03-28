Росіяни активізувалися одразу на кількох напрямках під Покровськом, - ДШВ

11:51 28.03.2026 Сб
2 хв
Де ворог найактивніший?
Тетяна Степанова
Фото: росіяни активізувалися одразу на кількох напрямках під Покровськом (Getty Images)

Російські окупанти активізувалися одразу на кількох напрямках у Покровській агломерації. Тривають стрілецькі бої у Гришиному.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 7-го корпусу Швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Штурмові дії ведуться одразу на кількох напрямках у Покровській агломерації із застосуванням легкої техніки, квадроциклів та піхотних груп", - повідомили у 7-му корпусі ДШВ.

Основні зусилля ворог спрямовує на просуванні у районах Гришиного та в напрямку Родинського, намагаючись діяти так званими "малими клешнями" та просуваючись флангами.

Сили оборони у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ відбивають щоденні атаки на Гришине.

У центрі населеного пункту тривають стрілецькі бої, а українські підрозділи стримують противника та блокують його просування зі сходу селища.

Одночасно ворог частіше намагається просуватися на захід, уникаючи прямого заходу в Гришине.

На північних околицях Покровська українські військові блокують спроби просування ворога та утримують визначені рубежі.

На напрямку Мирноград-Родинське підрозділи у смузі оборони 7-го корпусу ДШВ знищують та зупиняють противника у тісній координації з 1 корпусом НГУ "Азов".

Фіксується зростання застосування КАБів та ударних дронів по всій Покровській агломерації. Противник активно використовує несприятливі погодні умови останніх днів для прикриття переміщень і накопичення сил.

Попри спроби ворога накопичити артилерію, зусилля Сил оборон спрямовані на послаблення вогневих можливостей противника.

Зокрема, за останні два дні 147-ма окрема артилерійська бригада 7 корпусу швидкого реагування ДШВ знищили та пошкодили чотири ворожі гармати у районі Покровська та Мирнограда.

Весняно-літній наступ РФ

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська розпочали весняно-літній наступ проти українського "поясу фортець" на Донеччині. Основний тиск зосереджено на Лиманському напрямку, який відкриває шлях до Слов'янська і Краматорська.

Також росіяни намагаються найтупати й на інших ділянках фронту.

Протягом 17-20 березня РФ посилила наступ на кількох напрямках, розгорнулися запеклі бої. Десятки тисяч солдатів були кинуті у "м’ясні штурми", але їхня спроба провалилася з катастрофічними втратами.

Нові мобільні ППО RapidRanger на фронті: характеристики та можливості
Нові мобільні ППО RapidRanger на фронті: характеристики та можливості
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончарова, кореспондент РБК-Україна