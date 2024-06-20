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Росіяни активізувались поблизу Шумів та Нью-Йорка, - Генштаб

Фото: яка ситуація на фронті в Україні 20 червня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська 20 червня активізувались Шумів та Нью-Йорка. Також напруженою залишається ситуація на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу на 10:00.

"Ворог активізувався на Торецькому напрямку - сьогодні намагається витіснити наших захисників з позицій поблизу Шумів та Нью-Йорка. Продовжується бій", - йдеться у повідомленні.

Покровський напрямок

Крім того, за даними військових, особливо активним противник залишається на Покровському напрямку.

"Вже з початку доби здійснив 12 спроб прорвати нашу оборону в районах Олександрополя, Новоолександрівки, Сокола, Новоселівки Першої та Тоненького. З них десять іще триває", - додали вони.

В Генштабі не приховують, що на Покровському напрямку ситуація залишається напруженою.

"Сили оборони вживають заходів для виснаження наступального потенціалу окупантів", - зазначили у військовому відомстві.

Ситуація на інших напрямках

Вже за 20 червня, станом на 10:00, відбулося 47 бойових зіткнень. Загарбники здійснили 523 обстріли позицій ЗСУ та населених пунктів. 

На Куп’янському напрямку тривають 5 штурмових дій у районах Степової Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Тернів. Ще три атаки ворога поблизу Стельмахівки вже відбито. Ситуація контрольована.

На Сіверському напрямку відбувається бій в районі Роздолівки. А чотири спроби загарбників просунутись уперед, ЗСУ біля цього населеного пункту вже відбили. Втрати противника уточнюються.

На Краматорському напрямку від початку доби відбулося шість боєзіткнень. Три атаки поблизу Іванівського і Андріївки відбито, точаться бойові дії у районах Кліщіївки та Калинівки. Російський агресор успіху не має.

На Курахівському напрямку тривають сім атак загарбників в районах Георгіївки, Побєди, Костянтинівки та Парасковіївки. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку ворог намагається просунутися з району Водяного. Українські підрозділи стримують ворога вогнем.

На решті напрямків активних наступальних дій окупанти не проводили. 

Втрати РФ в Україні

За добу ЗСУ ліквідували ще 1170 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення, РФ втратила близько 530 920 солдатів.

Додамо, що Росія втратила за тиждень, з 10 по 16 червня, у війні в Україні 7750 окупантів. Також ЗСУ вдалося "приземлити" два літаки.

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