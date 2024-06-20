Россияне активизировались вблизи Шумов и Нью-Йорка, - Генштаб

Российские войска 20 июня активизировались Шумов и Нью-Йорка. Также напряженной остается ситуация в Покровском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба на 10:00.
"Враг активизировался на Торецком направлении - сегодня пытается вытеснить наших защитников с позиций вблизи Шумов и Нью-Йорка. Продолжается бой", - говорится в сообщении.
Кроме того, по данным военных, особенно активным противником остается на Покровском направлении.
"Уже с начала суток предпринял 12 попыток прорвать нашу оборону в районах Александрополя, Новоалександровки, Сокола, Новоселовки Первой и Тоненького. Из них десять еще продолжается", - добавили они.
В Генштабе не скрывают, что на Покровском направлении ситуация остается напряженной.
"Силы обороны принимают меры для истощения наступательного потенциала оккупантов", - отметили в военном ведомстве.
Уже за 20 июня, по состоянию на 10:00, произошло 47 боевых столкновений. Захватчики произвели 523 обстрела позиций ВСУ и населенных пунктов.
На Купянском направлении продолжаются 5 штурмовых действий в районах Степной Новоселовки, Песчаного, Стельмаховки и Тернов. Еще три атаки врага близ Стельмаховки уже отбиты. Ситуация контролируется.
На Северском направлении происходит сражение в районе Раздоловки. А четыре попытки захватчиков продвинуться вперед, ВСУ возле этого населенного пункта уже отбили. Потери противника уточняются.
На Краматорском направлении с начала суток произошло шесть боеприкосновений. Три атаки вблизи Ивановского и Андреевки отбиты, ведутся боевые действия в районах Клещиевки и Калиновки. Российский агрессор успехов не имеет.
На Кураховском направлении продолжаются семь атак захватчиков в районах Георгиевки, Победы, Константиновки и Парасковеевки. Ситуация под контролем Сил обороны.
На Времивском направлении враг пытается продвинуться из района Водяного. Украинские подразделения сдерживают неприятеля огнем.
На остальных направлениях активных наступательных действий оккупанты не проводили.
За сутки ВСУ ликвидировали еще 1170 российских оккупантов. В общей сложности с начала полномасштабного вторжения, РФ потеряла около 530 920 солдат.
Добавим, что Россия потеряла за неделю, с 10 по 16 июня, в войне в Украине 7750 оккупантов. Также ВСУ удалось "приземлить" два самолета.
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