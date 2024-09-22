Росіяни активізувались на Лиманському напрямку на рівні Покровського. Яка ситуація на фронті

"На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в оборону поблизу Дружелюбівки, Чернещини, Греківки, Невського, Торського, Терн, Макіївки, Новосадового та Білогорівки", - йдеться у повідомленні.

Для порівняння, на "гарячих" напрямках - Покровському та Курахівському, ЗСУ зупинили 28 та 25 атак росіян відповідно. Зокрема, на Курахівському напрямку найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районі населеного пункту Георгіївка. Окрім цього, ворог атакував у бік Цукуриного, Гірника, Костянтинівки, Катеринівки та Желанного Другого.

Ситуація на окремих напрямках

На Харківському напрямку ворог намагався штурмувати поблизу населеного пункту Вовчанськ. Крім цього, авіація противника завдала ударів КАБами по житлових районах Харкова, внаслідок чого постраждало мирне населення та цивільна інфраструктура.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося сім атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Кругляківки, Котлярівки, Стельмахівки та Лозової.

На Сіверському напрямку українські захисники відбили штурм російських загарбників поблизу Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 11 разів у районах Калинівки, Майського, Андріївки та Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 12 атак неподалік Неліпівки, Торецька та Щербинівки.

На Времівському напрямку противник здійснив дев’ять штурмів наших позицій в районах Вугледару, Катеринівки, Водяного та Павлівки. Активно задіював для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.

На Гуляйпільському напрямку російські загарбники безуспішно атакували в районі Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку окупаційні війська чотири рази штурмували позиції Сил оборони в районах Роботиного, Новоандріївки та Новоданилівки.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує рівняти з землею свої села та міста. За минулу добу російські літаки завдали двадцять шість авіаударів тридцятьма трьома КАБами по власній території.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ активно застосовує артилерію та авіацію по районах українських населених пунктів.