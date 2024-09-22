Россияне активизировались на Лиманском направлении. Какая ситуация на фронте

Российские войска активизировались на Лиманском направлении. Количество атак здесь сравнялось по числу штурмов на Покровском.
Об этом РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба.
"На Лиманском направлении враг атаковал 28 раз. Пытался вклиниться в оборону вблизи Дружелюбовки, Чернещины, Грековки, Невского, Торского, Терн, Макеевки, Новосадового и Белогоровки", - говорится в сообщении.
Для сравнения, на "горячих" направлениях - Покровском и Кураховском, ВСУ остановили 28 и 25 атак россиян соответственно. В частности, на Кураховском направлении активно оккупанты пытались продвинуться вперед в районе населенного пункта Георгиевка. Кроме этого, враг атаковал в сторону Цукуриного, Горняка, Константиновки, Екатериновки и Желанного Второго.
На Харьковском направлении враг пытался штурмовать вблизи населенного пункта Волчанск. Кроме этого, авиация противника нанесла удары КАБ по жилым районам Харькова, в результате чего пострадало мирное население и гражданская инфраструктура.
На Купянском направлении за сутки произошло семь атак захватчиков. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Синьковки, Степной Новоселовки, Кругляковки, Котляровки, Стельмаховки и Лозовой.
На Северском направлении украинские защитники отразили штурм российских захватчиков вблизи Выимки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали 11 раз в районах Калиновки, Майского, Андреевки и Белой Горы.
На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 12 атак неподалеку от Нелиповки, Торецкая и Щербиновки.
На Времевском направлении противник совершил девять штурмов наших позиций в районах Угледара, Екатериновки, Водяного и Павловки. Активно задействовал для ударов по направлению бомбардировочную авиацию.
На Гуляйпольском направлении российские захватчики безуспешно атаковали в районе Гуляйполя.
На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах Работино, Новоандреевки и Новоданиловки.
Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает равнять с землей свои деревни и города. За прошедшие сутки российские самолеты нанесли двадцать шесть авиаударов тридцатью тремя КАБами по собственной территории.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории РФ активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.
Потери РФ за сутки составили 1500 военных. Также ВСУ уничтожили 22 танка, 52 боевых бронированных машин, 63 артиллерийские системы, две РСЗО, 67 БПЛА, 57 автомобилей и 19 единиц специальной техники.
Кроме того, ВСУ поразили шесть вражеских пунктов управления разных типов, 18 районов сосредоточения личного состава, два места нахождения вооружения и военной техники и четыре артиллерийские системы противника.
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