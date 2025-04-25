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Росіяни активізували штурми під прикриттям обстрілу України, - Зеленський

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Валерій Савицький

У ніч на 24 квітня армія Росії намагалася інтенсифікувати штурмові дії на фронті, коли Сили оборони були зайняті відбиттям масованого ракетно-дронового удару.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.

Глава держави послався на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. В ній головком повідомив, що за добу 24 квітня, загарбники реалізували майже 150 атак та понад 4500 обстрілів по позиціях Сил оборони, зокрема з важкого озброєння.

Найбільш жорстка ситуація була на Покровському напрямку.

"Фактично росіяни намагалися під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії. Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак та отримали гідну відсіч", - написав Зеленський.

Президент особливо відзначив воїнів 72-ї окремої механізованої бригади та 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем, які завдали окупанту відчутних втрат.

Крім того, глава держави відзначив ефективні дії 100-ї окремої механізованої бригади та 12-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України, які проявляють необхідні стійкість та результативність.

"Також наші слідчі, криміналісти й експерти здійснюють огляди місць влучань ракет і дронів, встановлюють і перевіряють обставини відповідних обстрілів, проводять експертизи виявлених уламків ракет і дронів, щоб встановити повну інформацію про цю зброю та критичні компоненти в ній, які були поставлені в Росію чи Північну Корею з третіх країн і використані у виробництві", - підсумував Зеленський.

Масований обстріл України

В ніч на 24 квітня, російські військові масштабно обстріляли Україну ударними дронами, балістичними і крилатими ракетами. Ціллю ракетної атаки стали Київ, Павлоград і Харків.

Загалом упродовж ночі агресор запустив 215 повітряних цілей, зокрема 70 ракет і 145 дронів.

У Харкові було зафіксовано 19 ударів - 7 прильотів балістики і 12 ударів "Шахедами".

У Києві внаслідок ракетного удару загинули 12 і зазнали поранень більше 90 людей.

За даними ЗМІ, росіяни використали для удару по столиці північнокорейську балістичну ракету KN-23.

Детальніше про масований обстріл 24 квітня - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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