Росіяни активізували штурми під прикриттям обстрілу України, - Зеленський

У ніч на 24 квітня армія Росії намагалася інтенсифікувати штурмові дії на фронті, коли Сили оборони були зайняті відбиттям масованого ракетно-дронового удару.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram президента України Володимира Зеленського.
Глава держави послався на доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. В ній головком повідомив, що за добу 24 квітня, загарбники реалізували майже 150 атак та понад 4500 обстрілів по позиціях Сил оборони, зокрема з важкого озброєння.
Найбільш жорстка ситуація була на Покровському напрямку.
"Фактично росіяни намагалися під прикриттям їхнього масованого удару розвивати штурмові дії. Коли максимум наших сил був зосереджений на захисті від ракет і дронів, росіяни пішли на значну інтенсифікацію їхніх наземних атак та отримали гідну відсіч", - написав Зеленський.
Президент особливо відзначив воїнів 72-ї окремої механізованої бригади та 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем, які завдали окупанту відчутних втрат.
Крім того, глава держави відзначив ефективні дії 100-ї окремої механізованої бригади та 12-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України, які проявляють необхідні стійкість та результативність.
"Також наші слідчі, криміналісти й експерти здійснюють огляди місць влучань ракет і дронів, встановлюють і перевіряють обставини відповідних обстрілів, проводять експертизи виявлених уламків ракет і дронів, щоб встановити повну інформацію про цю зброю та критичні компоненти в ній, які були поставлені в Росію чи Північну Корею з третіх країн і використані у виробництві", - підсумував Зеленський.
В ніч на 24 квітня, російські військові масштабно обстріляли Україну ударними дронами, балістичними і крилатими ракетами. Ціллю ракетної атаки стали Київ, Павлоград і Харків.
Загалом упродовж ночі агресор запустив 215 повітряних цілей, зокрема 70 ракет і 145 дронів.
У Харкові було зафіксовано 19 ударів - 7 прильотів балістики і 12 ударів "Шахедами".
У Києві внаслідок ракетного удару загинули 12 і зазнали поранень більше 90 людей.
За даними ЗМІ, росіяни використали для удару по столиці північнокорейську балістичну ракету KN-23.
Детальніше про масований обстріл 24 квітня - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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