Росіяни активізували ДРГ у Сумській області, - ДПСУ

Наразі найбільша активність російських диверсійно-розвідувальних груп фіксується на кордоні з країною-агресором у Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.
"Такі спроби (проникнення росіян на територію України - ред.) залишаються. На жаль, на кордоні з країною-агресором найбільше, як і раніше, ми фіксуємо спроби заходу російських ДРГ у напрямку Сумської області", - сказав Демченко.
Також, за його словами, активність ворожих угруповань спостерігається й у Харківській області.
"Але наші воїни роблять все можливе, що завчасно викривати такі групи та наносити по ним удари, щоб як мінімум вибити їх за межі нашої території, а як максимум - знищити ці групи. Для цього використовують технічні засоби по всій лінії кордону та протидиверсійні резерви", - додав речник ДПСУ.
Нагадаємо, раніше представник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що окрім регулярних обстрілів на північному кордоні противник також вдається до застосування ДРГ. Він зауважив, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи є загрозою не лише для Сил оборони, але й для мирних жителів.
Так, зранку 27 січня російська ДРГ проникла у Сумську області та розстріляла двох осіб.
Також повідомлялося, що нещодавно у Чернігівській області російська ДРГ розстріляла цивільне авто. Внаслідок атаки загинув чоловік.
Додамо, 18 січня командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про те, що війська РФ не полишають спроб прорвати кордон України на півночі, причому декілька вже було зроблені цього року.
А вже 26 січня військові розповіли про бойові дії у прикордонних районах Сумської області, та попередили про загрозу ворожих ДРГ у Сумській області.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.