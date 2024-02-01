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Россияне активизировали ДРГ в Сумской области, - ГПСУ

Фото: россияне активизировали ДРГ в Сумской области (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Наибольшая активность российских диверсионно-разведывательных групп фиксируется на границе со страной-агрессором в Сумской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Такие попытки (проникновение россиян на территорию Украины - ред.) остаются. К сожалению, на границе со страной-агрессором больше по-прежнему мы фиксируем попытки захода российских ДРГ в направлении Сумской области", - сказал Демченко.

Также, по его словам, активность вражеских группировок наблюдается и в Харьковской области.

"Но наши воины делают все возможное, что заблаговременно разоблачать такие группы и наносить по ним удары, чтобы как минимум выбить их за пределы нашей территории, а как максимум - уничтожить эти группы. Для этого используют технические средства по всей линии границы и противодиверсионные резервы", - добавил спикер ГПСУ.

Попытки российских ДРГ прорвать границу Украины

Напомним, ранее представитель ГНСУ Андрей Демченко заявил, что кроме регулярных обстрелов на северной границе противник также прибегает к применению ДРГ. Он отметил, что враждебные диверсионно-разведывательные группы представляют угрозу не только Силам обороны, но и мирным жителям.

Так, утром 27 января российская ДРГ проникла в Сумскую области и расстреляла двух человек.

Также сообщалось, что недавно в Черниговской области российская ДРГ расстреляла гражданский автомобиль. В результате атаки погиб мужчина.

Добавим, 18 января командующий Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал о том, что войска РФ не оставляют попыток прорвать границу Украины на севере, причем несколько уже были сделаны в этом году.

А уже 26 января военные рассказали о боевых действиях в приграничных районах Сумской области и предупредили об угрозе вражеских ДРГ в Сумской области.

 

 

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