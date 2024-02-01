Росіяни активізували ДРГ у Сумській області, - ДПСУ

Наразі найбільша активність російських диверсійно-розвідувальних груп фіксується на кордоні з країною-агресором у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Державної прикордонної служби України Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

"Такі спроби (проникнення росіян на територію України - ред.) залишаються. На жаль, на кордоні з країною-агресором найбільше, як і раніше, ми фіксуємо спроби заходу російських ДРГ у напрямку Сумської області", - сказав Демченко.

Також, за його словами, активність ворожих угруповань спостерігається й у Харківській області.

"Але наші воїни роблять все можливе, що завчасно викривати такі групи та наносити по ним удари, щоб як мінімум вибити їх за межі нашої території, а як максимум - знищити ці групи. Для цього використовують технічні засоби по всій лінії кордону та протидиверсійні резерви", - додав речник ДПСУ.

Спроби російських ДРГ прорвати кордон України

Нагадаємо, раніше представник ДПСУ Андрій Демченко заявив, що окрім регулярних обстрілів на північному кордоні противник також вдається до застосування ДРГ. Він зауважив, що ворожі диверсійно-розвідувальні групи є загрозою не лише для Сил оборони, але й для мирних жителів.

Так, зранку 27 січня російська ДРГ проникла у Сумську області та розстріляла двох осіб.

Також повідомлялося, що нещодавно у Чернігівській області російська ДРГ розстріляла цивільне авто. Внаслідок атаки загинув чоловік.

Додамо, 18 січня командувач Об’єднаних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів про те, що війська РФ не полишають спроб прорвати кордон України на півночі, причому декілька вже було зроблені цього року.

А вже 26 січня військові розповіли про бойові дії у прикордонних районах Сумської області, та попередили про загрозу ворожих ДРГ у Сумській області.