Росіяни агітують українців в окупації укладати контракт з армією РФ

Росіяни агітують чоловіків на окупованих територіях України вступати до лав ЗС РФ й укладати контракти. У Криму контрактами заманюють місцевих строковиків.

"При цьому, грошові виплати для українців за підпис контракту менше, ніж в інших регіонах РФ. Якщо у Москві це 805 тисяч рублів, а в Ленінградській області чи, Краснодарському краю - від 500 до 600 тисяч рублів, то на для українців це менше ніж 200 тисяч", - пояснили в ЦНС.

Таким чином ворог не лише порушує міжнародне право, а й має намір набрати дешеву живу силу на війну шляхом створення гуманітарної кризи на захоплених землях.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що російський мобілізаційний ресурс вичерпується, тому країна-агресор залучає на війну проти України дедалі більше іноземців. В українському полоні є представники Куби, Непалу, країн Африки, Латинської Америки.

Нещодавно також стало відомо, що росіяни розбудовують мережу мілітаризованих клубів серед українських підлітків на тимчасово окупованих територіях.

Крім того, загарбники регулярно складають списки на депортацію українських дітей, після чого вивозять їх на територію РФ чи Білорусі.

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