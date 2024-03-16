Россияне агитируют украинцев в оккупации заключать контракт с армией РФ

Россияне агитируют мужчин на оккупированных территориях Украины вступать в ряды ВС РФ и заключать контракты. В Крыму контрактами заманивают местных срочников.

"При этом, денежные выплаты для украинцев за подпись контракта меньше, чем в других регионах РФ. Если в Москве это 805 тысяч рублей, а в Ленинградской области или Краснодарском крае - от 500 до 600 тысяч рублей, то для украинцев это менее 200 тысяч", - пояснили в ЦНС.

Таким образом враг не только нарушает международное право, но и намерен набрать дешевую живую силу на войну путем создания гуманитарного кризиса на захваченных землях.

Напомним, ранее РБК-Украина писала, что российский мобилизационный ресурс исчерпывается, поэтому страна-агрессор привлекает на войну против Украины все больше иностранцев. В украинском плену есть представители Кубы, Непала, стран Африки, Латинской Америки.

Недавно также стало известно, что россияне строят сеть милитаризованных клубов среди украинских подростков на временно оккупированных территориях.

Кроме того, захватчики регулярно составляют списки депортации украинских детей, после чего вывозят их на территорию РФ или Беларуси.

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