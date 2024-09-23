Росіяни 89 разів атакували позиції ЗСУ. Генштаб розповів про поточну ситуацію на фронті

Станом на вечір 23 вересня російські загарбники 89 разів атакував позиції українських військ. Найактивніше - на Покровському та Курахівському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Російські обстріли

Як розповіли у Генштабі, продовжують потерпати від російських артилерійських обстрілів прикордонні райони Сумської та Чернігівської областей. Так, сьогодні постраждали населені пункти Соснівка, Бачівськ, Мезенівка, Олександрівка, Новомиколаївка.

Крім цього, росіяни завдали авіаударів КАБами по населених пунктах Бунякіне, Річки, Волфине, Гірки, Свобода, Бруски, Нова Слобода, Будівельне, Бондарівка.

Також сьогодні російська авіація скинула три КАБи на територію Курської області РФ. Били окупанти по своєму регіону також з РСЗВ та ствольної артилерії.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку російські терористи один раз штурмували позиції підрозділів ЗСУ в районі Липців.

Чотири рази ворог атакував наші позиції на Куп’янському напрямку. Українські захисники відбивали ворожі штурми поблизу Глушківки та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворожі підрозділи не припиняють атакувати в районах населених пунктів Чернещина, Дружелюбівка, Невське, Макіївка, Діброва, Торське. З початку доби на цьому напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак, ще шість боїв тривають дотепер.

Поблизу Федорівки на Сіверському напрямку наші оборонці успішно відбили одну атаку противника.

За підтримки штурмової авіації на Краматорському напрямку загарбники здійснили чотири атаки позицій Сил оборони поблизу Калинівки, Кліщіївки, Білої Гори та Предтечиного, поблизу останнього боєзіткнення продовжується до цього часу.

На Торецькому напрямку, активно застосовуючи штурмову та бомбардувальну авіацію, ворог здійснив 13 атак. КАБами завдав ударів по населених пунктах Щербинівка, Віролюбівка та Костянтинівка, атакував поблизу Дачного, Торецька та Неліпівки. Наші захисники дають гідну відсіч, п’ять атак зупинено, ще сім боєзіткнень тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили вже 18 спроб атакувати наших захисників в районах Воздвиженки, Гродівки, Орлівки та Маринівки. Сили оборони стримують ворожий натиск, всі атаки противника відбито.

Дванадцять боєзіткнень відбулось на Курахівському напрямку, де загарбники намагались просунутися в районах Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки. Чотири бої ще тривають.

На Времівському напрямку загарбники чотири рази йшли в наступ на позиції українських військ поблизу Вугледара та Павлівки, біля якої на даний час триває бій.

На Оріхівському напрямку окупанти атакували біля Новоандріївки, штурм успішно відбито, ситуація контрольована.

На Придніпровському напрямку відбито дві ворожі атаки.

"На інших напрямках, на даний час, ворог активних дій не веде", - додали у Генштабі.