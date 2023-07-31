Росіяни 68 разів обстріляли Херсонську область: є поранені

Окупанти випустили 358 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", танків та БПЛА. По самому Херсону випустили 36 снарядів.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; територію та споруди заводу і підприємства у Херсоні", - зазначив Прокудін.

Через російську агресію п'ять людей дістали поранення.

Ситуація в Херсонській області

Після деокупації правого берега Дніпра в Херсонській області, росіяни активно обстрілюють її з іншого берега річки, використовуючи, в основному, артилерію та керовані авіабомби.

Наприклад, вчора, 29 липня, через удар по селу Веселе поранення отримала 69-річна жінка.

А наступного дня окупанти обстріляли житловий будинок в в селі Новодмитрівка Херсонської області. Постраждала 33-річна жінка.

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