Россияне 68 раз обстреляли Херсонскую область: есть раненые

Оккупанты выпустили 358 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", танков и БПЛА. По самому Херсону было выпущено 36 снарядов.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; территорию и сооружения завода и предприятия в Херсоне", - отметил Прокудин.

Из-за российской агрессии пять человек получили ранения.

Ситуация в Херсонской области

После деоккупации правого берега Днепра в Херсонской области россияне активно обстреливают ее с другого берега реки, используя в основном артиллерию и управляемые авиабомбы.

Например, вчера, 29 июля, из-за удара по селу Веселое ранение получила 69-летняя женщина.

А на следующий день кафиры обстреляли жилой дом в селе Новодмитровка Херсонской области. Пострадала 33-летняя женщина.

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