Росіяни 50 разів атакували на Покровську напрямку: яка ситуація на фронті

На фронті від початку доби 28 березня відбулося 116 бойових зіткнень. Російські окупанти найбільш активні на Покровському напряму, де здійснили вже 50 атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

На Харківському напрямку відбулося одне боєзіткнення в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку ворог тричі штурмував позиції українських підрозділів у районі Загризового та в бік Богуславки, триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор дев’ять разів атакував у районах населених пунктів Надія, Ямполівка та в напрямку Греківки, Нового, Новомихайлівки. Наразі продовжуються шість боєзіткнень.

На Сіверському напрямку противник проводить одну наступальну дію поблизу населеного пункту Івано-Дар’ївка.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили три ворожі спроби просунутись вперед в районі Часового Яру та в напрямку Білої Гори.

На Торецькому напрямку противник 17 разів атакував позиції наших військ у районі Торецька та в бік Диліївки і Щербинівки. Чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 50 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Пантелеймонівка, Олександропіль, Тарасівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Успенівка, Преображенка, Андріївка та в бік Калинового, 12 боєзіткнень продовжуються.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали 12 атак ворога у районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Дніпроенергія, чотири боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському напрямку ворог проводив чотири штурмові дії у районі Привільного. Авіаційного удару зазнав Новопіль.

На Оріхівському напрямку Сили оборони зупинили п’ять ворожих атак. Противник намагався просунутись вперед в бік населених пунктів Щербаки, Малі Щербаки та північніше Нестерянки. Авіаударів зазнали Кам’янське та Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку відбулось два боєзіткнення з противником.

На Курському напрямку сьогодні відбулося дев’ять бойових зіткнень, три з них ще тривають. Крім того, ворог завдав 20 авіаційних ударів, скинув 32 КАБи та здійснив 199 артилерійських обстрілів, зокрема 11 - із реактивних систем залпового вогню.