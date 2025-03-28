Россияне 50 раз атаковали на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

На фронте с начала суток 28 марта произошло 116 боевых столкновений. Российские оккупанты наиболее активны на Покровском направлении, где совершили уже 50 атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

На Харьковском направлении произошло одно боестолкновение в районе Волчанска.

На Купянском направлении враг трижды штурмовал позиции украинских подразделений в районе Загрызово и в сторону Богуславки, продолжается одно боестолкновение.

На Лиманском направлении сегодня агрессор девять раз атаковал в районах населенных пунктов Надежда, Ямполовка и в направлении Грековки, Нового, Новомихайловки. Сейчас продолжаются шесть боестолкновений.

На Северском направлении противник проводит одно наступательное действие вблизи населенного пункта Ивано-Дарьевка.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили три вражеские попытки продвинуться вперед в районе Часового Яра и в направлении Белой Горы.

На Торецком направлении противник 17 раз атаковал позиции наших войск в районе Торецка и в сторону Дилиевки и Щербиновки. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 50 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Александрополь, Тарасовка, Елизаветовка, Лисовка, Котлино, Новосергиевка, Удачное, Новоалександровка, Котляровка, Успеновка, Преображенка, Андреевка и в сторону Калинового, 12 боестолкновений продолжаются.

На Новопавловском направлении наши защитники отражали 12 атак врага в районах населенных пунктов Константинополь, Разлив, Днепроэнергия, четыре боестолкновения продолжаются.

На Гуляйпольском направлении враг проводил четыре штурмовые действия в районе Привольного. Авиационному удару подвергся Новополь.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили пять вражеских атак. Противник пытался продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Щербаки, Малые Щербаки и севернее Нестерянки. Авиаударам подверглись Каменское и Новоандреевка.

На Приднепровском направлении состоялось два боестолкновения с противником.

На Курском направлении сегодня произошло девять боевых столкновений, три из них еще продолжаются. Кроме того, враг нанес 20 авиационных ударов, сбросил 32 КАБа и совершил 199 артиллерийских обстрелов, в том числе 11 - из реактивных систем залпового огня.