Росіяни 35 разів атакували на Покровському напрямку: яка ситуація на фронті

На фронті станом на вечір 1 січня відбулося 125 бойових зіткнень. Найгарячішою залишається ситуація на Покровському напрямку, де вже зафіксовано 35 атак ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Як розповіли у Генштабі, противник завдав одного ракетного та 26 авіаційних ударів, використавши 7 ракет та 34 керовані бомби, 562 удари дронами-камікадзе, а також здійснив понад 3000 обстрілів позицій українських військ.

Ворог сім разів атакував на наші укріплення на Куп’янському напрямку в районах Колісниківки, Загризового, Лозової та Нової Кругляківки. На цей час тривають п’ять боєзіткнень.

На Лиманському напрямку за день російські війська 16 разів штурмували позиції українських захисників в поблизу Новосергіївки, Твердохлібового, Копанок, Макіївки, Іванівки та Серебрянського лісу. Дві атаки противника в районах Торського та Тернів тривають дотепер.

На Краматорському напрямку наші війська відбивали 14 атак противника в районах населених пунктів Часів Яр, Ступочки та Предтечине. Дотепер тривають два боєзіткнення.

На Торецькому напрямку окупанти за сьогодні сім разів штурмували позиції наших оборонців. В районі Щербинівки відбито всі атаки, до цього часу продовжуються три ворожі атаки в районах Торецька та в напрямку Диліївки.

На Покровському напрямку впродовж дня ворог здійснив 35 штурмових і наступальних дій. Найбільша активність російських окупантів зберігається в районах Воздвиженки, Миролюбівки, Лисівки, Нового Труда, Солоного, Котлиного, Піщаного, Покровська, Новоолексіївки, Зеленого, Новооленівки, Даченського та Нововасилівки. Тринадцять штурмів позицій наших військ продовжуються дотепер.

Сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 161 та поранили 143 окупанти на даному напрямку; знищили бронетранспортер та п’ять автомобілів, також завдали пошкоджень трьом одиницям автомобільної техніки та одній ворожій бойовій броньованій машині.

Інтенсивно атакує противник і на Курахівському напрямку. На цей час доби нараховується вже 18 боєзіткнень поблизу Українки, Петропавлівки та Курахового, на даний час точаться чотири боєзіткнення. Втрати противника на даному напрямку склали 86 окупантів вбитими та пораненими; до того ж, знищено п’ять бойових броньованих машин та пошкоджено одну бойову машину піхоти загарбників.

На Времівському напрямку наші війська відбивали 17 атак противника поблизу Дачного, Костянтинополя, Янтарного, Новосілки, Розливу та Нового Комара, шість боєзіткнень тривають до цього часу.

На Оріхівському напрямку наші війська успішно відбили одну атаку противника поблизу населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку ворог сьогодні провів два невдалі штурми в районі острова Забич.

У Курській області українські захисники за сьогодні відбили 32 атаки окупантів, один бій триває. Крім цього, ворог завдав одного ракетного та дев’яти авіаційних ударів, із застосуванням семи ракет та одинадцяти керованих бомб, а також здійснив 202 артилерійських обстріли.

На Харківському, Гуляйпільському, Сіверському напрямках з початку доби противник штурмових дій не проводив.