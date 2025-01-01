Россияне 35 раз атаковали на Покровском направлении: какая ситуация на фронте

На фронте по состоянию на вечер 1 января произошло 125 боевых столкновений. Самой горячей остается ситуация на Покровском направлении, где уже зафиксировано 35 атак врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Как рассказали в Генштабе, противник нанес один ракетный и 26 авиационных ударов, использовав 7 ракет и 34 управляемые бомбы, 562 удара дронами-камикадзе, а также совершил более 3000 обстрелов позиций украинских войск.

Враг семь раз атаковал наши укрепления на Купянском направлении в районах Колесниковки, Загрызово, Лозовой и Новой Кругляковки. В настоящее время продолжаются пять боестолкновений.

На Лиманском направлении за день российские войска 16 раз штурмовали позиции украинских защитников вблизи Новосергиевки, Твердохлебового, Копанок, Макеевки, Ивановки и Серебрянского леса. Две атаки противника в районах Торского и Тернов продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши войска отражали 14 атак противника в районах населенных пунктов Часов Яр, Ступочки и Предтечино. До сих пор продолжаются два боестолкновения.

На Торецком направлении оккупанты за сегодня семь раз штурмовали позиции наших защитников. В районе Щербиновки отбиты все атаки, до сих пор продолжаются три вражеские атаки в районах Торецка и в направлении Дилиевки.

На Покровском направлении в течение дня враг совершил 35 штурмовых и наступательных действий. Наибольшая активность российских оккупантов сохраняется в районах Воздвиженки, Миролюбовки, Лисовки, Нового Труда, Соленого, Котлиного, Песчаного, Покровска, Новоалексеевки, Зеленого, Новооленевки, Даченского и Нововасильевки. Тринадцать штурмов позиций наших войск продолжаются до сих пор.

Сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 161 и ранили 143 оккупанта на данном направлении; уничтожили бронетранспортер и пять автомобилей, также нанесли повреждения трем единицам автомобильной техники и одной вражеской боевой бронированной машине.

Интенсивно атакует противник и на Кураховском направлении. На это время суток насчитывается уже 18 боестолкновений вблизи Украинки, Петропавловки и Курахово, в настоящее время идут четыре боестолкновения. Потери противника на данном направлении составили 86 оккупантов убитыми и ранеными; к тому же, уничтожено пять боевых бронированных машин и повреждена одна боевая машина пехоты захватчиков.

На Времовском направлении наши войска отражали 17 атак противника вблизи Дачного, Константинополя, Янтарного, Новоселки, Разлива и Нового Комара, шесть боестолкновений продолжаются до сих пор.

На Ореховском направлении наши войска успешно отбили одну атаку противника вблизи населенного пункта Новоандреевка.

На Приднепровском направлении враг сегодня провел два неудачных штурма в районе острова Забич.

В Курской области украинские защитники за сегодня отбили 32 атаки оккупантов, один бой продолжается. Кроме этого, враг нанес один ракетный и девять авиационных ударов, с применением семи ракет и одиннадцати управляемых бомб, а также совершил 202 артиллерийских обстрела.

На Харьковском, Гуляйпольском, Северском направлениях с начала суток противник штурмовых действий не проводил.