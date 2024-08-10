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Росіяни 33 рази намагалися вклинитися в оборону ЗСУ на Покровському напрямку, - Генштаб

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Від початку доби, 10 серпня, на фронті відбулося 92 бойових зіткнення. Станом на 22:00 ворог 33 рази намагався вклинитися в оборону Збройних сил України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірній звіт Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли

У відомстві розповіли, що протягом доби противник завдав по території України одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети, 53 авіаційні удари (задіяв, зокрема 73 КАБи) та використав для ураження 577 дронів-камікадзе. Крім того, здійснив 3439 обстрілів позицій українських військ і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Харківському напрямку ворог п’ять разів атакував у районі Вовчанська. Чотири з них успішно відбиті українськими захисниками, ще одна - триває.

На Куп’янському напрямку ворог протягом дня п’ять разів безуспішно намагався просунутися неподалік Стельмахівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів в районах Макіївки та Невського, а також у Серебрянському лісі. Досі точиться одне боєзіткнення, ситуація контрольована, решту - українські воїни зупинили.

На Сіверському напрямку ворог впродовж дня шість разів намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Білогорівки, Спірного та Виїмки. Безуспішно. Зазнав втрат.

На Краматорському напрямку активність противника вилилась в дев’ять бойових зіткнень. Вісім ворожих атак в районах Часового Яру та Білої гори захлинулись. Одне боєзіткнення ще триває. Загарбники зазнають втрат.

На Торецькому напрямку українські війська теж відбивали дев’ять атак противника поблизу Північного, Торецька, Залізного та Нью-Йорка. Сім -завершились, а у районі Нью-Йорка тривають бої у двох локаціях. Ситуація контрольована.

Найбільшу активність ворог проявив сьогодні на Покровському напрямку. Усього окупанти 33 рази намагалися вклинитися в оборону української армії. Зусилля концентрує в районах Гродівки та Желанного. Окрім них, атакував поблизу ще дев’яти різних населених пунктів. Наразі, десять боєзіткнень тривають. Сили оборони вживають заходів для недопущення просування противника вглиб української території.

"Ворог зазнає значних втрат - за попередньою інформацією, наші воїни знешкодили на цьому напрямку 313 окупантів, 115 з них - безповоротно. Знищено чотири бойових броньованих машини, артсистему і 17 бліндажів. Ще три гармати, броньований тягач та автомобіль значно пошкоджено", - йдеться у звіті.

На Курахівському напрямку ворог дев’ять разів атакував позиції українців. Найбільшу активність проявив у районах Красногорівки і Георгіївки. Усі спроби загарбників прорватись на цьому напрямку були безуспішними.

На Времівському напрямку триває бій поблизу Водяного.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити підрозділи ЗСУ із займаних позицій. Два штурми агресора відбито українськими воїнами.

Також Генштаб відзначив бригади, які тримають оборону на найгарячіших напрямках фронту.

"Сьогодні відзначаємо воїнів 47-ї окремої механізованої бригади «Ма́ґура», 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка і 100-ї окремої механізованої бригади, які мужньо тримають оборону на найгарячіших напрямках фронту", - резюмував Генштаб.

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