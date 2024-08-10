Россияне 33 раза пытались вклиниться в оборону ВСУ на Покровском направлении, - Генштаб

Вражеские обстрелы

В ведомстве рассказали, что в течение суток противник нанес по территории Украины один ракетный удар с применением одной ракеты, 53 авиационных удара (задействовал, в том числе 73 КАБ) и использовал для поражения 577 дронов-камикадзе. Кроме того, произвел 3439 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Харьковском направлении враг пять раз атаковал в районе Волчанска. Четыре из них успешно отбиты украинскими защитниками, еще одна - продолжается.

На Купянском направлении враг в течение дня пять раз безуспешно пытался продвинуться недалеко от Стельмаховки.

В Лиманском направлении враг атаковал 13 раз в районах Макеевки и Невского, а также в Серебрянском лесу. До сих пор идет одно боестолкновение, ситуация контролируемая, остальные - украинские воины остановили.

На Северском направлении враг в течение дня шесть раз пытался прорвать оборону ВСУ в районах Белогоровки, Спорного и Выемки. Безуспешно. Понес потери.

На Краматорском направлении активность противника вылилась в девять боевых столкновений. Восемь вражеских атак в районах Часового Яра и Белой горы захлебнулись. Одно боестолкновение еще продолжается. Захватчики несут потери.

На Торецком направлении украинские войска тоже отражали девять атак противника вблизи Северного, Торецкого, Железного и Нью-Йорка. Семь завершились, а в районе Нью-Йорка продолжаются бои в двух локациях. Ситуация контролируемая.

Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении . Всего оккупанты 33 раза пытались вклиниться в оборону украинской армии. Усилия концентрируют в районах Гродовки и Желанного. Кроме них, атаковал вблизи еще девяти разных населенных пунктов. Сейчас десять боестолкновений продолжаются. Силы обороны принимают меры по недопущению продвижения противника вглубь украинской территории.

"Враг несет значительные потери - по предварительной информации, наши воины обезвредили на этом направлении 313 окупантов, 115 из них - безвозвратно. Уничтожены четыре боевых бронированных машины, артсистема и 17 блиндажей. Еще три пушки, бронированный тягач и автомобиль значительно повреждены", - говорится в отчете.

На Кураховском направлении враг девять раз атаковал позиции украинцев. Наибольшую активность проявил в районах Красногоровки и Георгиевки. Все попытки захватчиков прорваться в этом направлении были безуспешными.

На Времивском направлении продолжается бой у Водяного.

В Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить подразделения ВСУ с занимаемых позиций. Два штурма агрессора отражены украинскими воинами.

Также Генштаб отметил бригады, которые держат оборону на самых горячих направлениях фронта.

"Сегодня отмечаем воинов 47-й отдельной механизированной бригады «Маґура», 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко и 100-й отдельной механизированной бригады, которые мужественно держат оборону на самых горячих направлениях фронта", - резюмировал Генштаб.