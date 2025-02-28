Росіяни 15 разів атакували позиції ЗСУ під Покровськом: яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку противник один раз намагався штурмувати позиції наших підрозділів в районі Вовчанська, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила одну атаку на позиції українців поблизу Іванівки. Наші воїни стійко тримають оборону та завдають ворогу втрат.

На Сіверському напрямку ворог двічі атакував наших захисників в районах Білогорівки та Верхньокам’янського. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають дві ворожі атаки поблизу Оріхово-Василівки.

На Торецькому напрямку з початку доби відбулось 12 боєзіткнень в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Леонідівка. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 15 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій неподалік Єлизаветівки, Променю, Лисівки, Новоукраїнки, Піщаного, Котлиного, Надіївки та Андріївки. Сили оборони стримують натиск та відбили 12 атак противника, три боєзіткнення - ще тривають. Авіація противника завдала ударів КАБами по Звіровому та Леонтовичам.

На Новопавлівському напрямку відбулось шість ворожих атак в районі Костянтинополя.

Два ворожих штурми відбили українські воїни на Гуляйпільському напрямку, поблизу Привільного та Рівнополя, на даний час точиться один бій.

Авіаударів керованими бомбами зазнали Січневе та Залізничне, некерованими ракетами загарбник бив по Гуляйполю.

Три боєзіткнення тривають на Оріхівському напрямку, одну атаку Сили оборони вже відбили, загарбник намагається, за підтримки штурмової авіації, просуватись вперед в районах П’ятихаток та Кам’янського.

На Куп’янському та Придніпровському напрямках окупаційні війська активних наступальних дій не здійснювали.

На Курському напрямку українські захисники відбили чотири атаки противника, ще три боєзіткнення триває до цього часу, крім того, ворог завдав десять авіаційних ударів, скинувши 14 КАБів, здійснив 333 артилерійських обстріли по позиціях наших військ та населених пунктах.