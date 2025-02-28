Россияне 15 раз атаковали позиции ВСУ под Покровском: какая ситуация на фронте

На Харьковском направлении противник один раз пытался штурмовать позиции наших подразделений в районе Волчанска, получил отпор.

На Лиманском направлении за день захватническая армия осуществила одну атаку на позиции украинцев вблизи Ивановки. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу потери.

На Северском направлении враг дважды атаковал наших защитников в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Одно боестолкновение продолжается до сих пор.

На Краматорском направлении украинские защитники отражают две вражеские атаки вблизи Орехово-Васильевки.

На Торецком направлении с начала суток состоялось 12 боестолкновений в районах населенных пунктов Крымское, Дачное, Торецк и Леонидовка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении российские захватчики совершили 15 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций неподалеку Елизаветовки, Луча, Лисовки, Новоукраинки, Песчаного, Котлиного, Надиевки и Андреевки. Силы обороны сдерживают натиск и отбили 12 атак противника, три боестолкновения - еще продолжаются. Авиация противника нанесла удары КАБами по Зверево и Леонтовичам.

На Новопавловском направлении состоялось шесть вражеских атак в районе Константинополя.

Два вражеских штурма отбили украинские воины на Гуляйпольском направлении, вблизи Привольного и Ровнополя, в настоящее время идет один бой.

Авиаударам управляемыми бомбами подверглись Январское и Железнодорожное, неуправляемыми ракетами захватчик бил по Гуляйполю.

Три боестолкновения продолжаются на Ореховском направлении, одну атаку Силы обороны уже отбили, захватчик пытается, при поддержке штурмовой авиации, продвигаться вперед в районах Пятихаток и Каменского.

На Купянском и Приднепровском направлениях оккупационные войска активных наступательных действий не осуществляли.

На Курском направлении украинские защитники отбили четыре атаки противника, еще три боестолкновения продолжается до сих пор, кроме того, враг нанес десять авиационных ударов, сбросив 14 КАБов, совершил 333 артиллерийских обстрела по позициям наших войск и населенных пунктах.