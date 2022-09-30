На кордоні Росії та Казахстану почали вручати повістки ухилянтам

Фото: на кордоні РФ та Казахстану встановили пункт мобілізації (t.me/ruslan_bisenov)

Росія встановила пункт мобілізації на кордоні із Казахстаном. Чоловікам, які планували втекти, почали вручати повістки.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву голови Красноярського району Руслана Бісенова.