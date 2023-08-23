Росіянам стає небезпечно на своїх аеродромах, можуть бути нові інциденти, - експерт

За його словами, атаки на території Росії стали настільки частими, що "немає сенсу вдавати, ніби Україна ні до чого".

Коваленко додав, що ми бачимо, як останнім часом збільшується кількість інцидентів, особливо щодо стратегічної авіації.

"Здається, після "Енгельса" у 2022-му була пауза, а тепер один аеродром за іншим. Якось росіянам стає небезпечно на своїх аеродромах. Вони, звичайно, відігнали авіацію подалі, але є й інші об'єкти, куди щось може прилетіти. Тож чекатимемо нових інцидентів", - зазначив експерт.

Атаки дронів на аеродроми РФ

Нагадаємо, 19 серпня Міноборони РФ заявило про атаку на військовий аеродром "Сільці" у Новгородській області.

А 21 серпня у Калузькій області Росії нібито сталася чергова атака безпілотників. Зокрема, на аеродром "Шайковка".