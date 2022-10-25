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Росіянам небезпечно залишатися у Херсоні. Потім не зможуть втекти, - Резніков

Фото: Олексій Резніков, міністр оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Окупантам небезпечно залишатися у Херсоні та вести вуличні бої з ЗСУ, оскільки потім вони не зможуть втекти з міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра оборони України Олексія Резнікова в інтерв'ю Fox News.

За його словами, ЗСУ контролюють усі мости через Дніпро, тож в окупантів не буде можливості покинути місто, як було під час деокупації під Харковом.

“Не зовсім вірю, що росіяни матимуть змогу вести вуличні бої. Тому що для них це не оптимальний варіант. Ми контролюємо всі мости у річці Дніпро, використовуючи HIMARS та іншу артилерію. І для них це ризиковано залишатись у Херсоні, бо вони потім не зможуть втекти, як це було в Ізюмі”, - заявив міністр.

Він наголосив, що війна в Україні зараз перебуває на третьому етапі - поступовому звільненні окупованих територій.

Рєзніков пояснив, що перший етап полягав у тому, щоб зупинити російську армію. На другому етапі вдалося стабілізувати ситуацію вздовж усієї лінії фронту.

Раніше ми писали, що окупанти продовжують тікати з Херсона, вони вивозять майно та документи.

Крім того, росіяни змушують місцевих жителів залишати місто.

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ХерсонОлексій Резніков