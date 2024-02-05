UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіянам там не місце. Мер лижної мекки Норвегії не хоче бачити РФ на чемпіонаті світу

Фото: Російський лижний спорт на колінах (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Мер норвезького Тронхейма Кент Ранум висловився проти участі російських спортсменів у чемпіонаті світу з лижних видів спорту в 2025 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на VG.

Очільник третього за чисельністю населення міста Норвегії не вітатиме приїзд лижників РФ. Він переконаний, що в час агресивної війни проти України вони повинні залишатися вдома.

"Ми не вітаємо участь Росії в чемпіонаті світу. Неправильно, коли спортсмени однієї країни перебувають у зоні бойових дій, а інші – в "Граносені". Тому моє послання російським спортсмена таке: вам не раді в Тронхеймі на чемпіонаті світу", – заявив Ранум.

Російські лижники впродовж двох сезонів перебувають в міжнародній ізоляції через війну РФ проти України. Оскільки Міжнародний олімпійський комітет дозволив росіянам участь у літній Олімпіаді-2024 в нейтральному статусі, то згодом таке ж рішення може ухвалити й щодо зимових Ігор-2026.

Що відомо про лижний центр "Граносен"

Центр зимових видів спорту в Тронхеймі, був збудований ще в 1938-1940 рр. Пережив кілька реконструкцій (1952, 1960, 1990, 2008).

Комплекс регулярно приймає змагання під егідою Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду. Найпопулярніші турніри – чемпіонат світу в стрибках на лижах із трампліну, етапи Кубка світу з лижних перегонів і біатлону, інші змагання. У 1997 році "Граносен" приймав чемпіонат світу з лижних видів спорту.

Влітку на бігових і біатлонних аренах проводять концерти просто неба. Найвідоміші артисти, які давали концерти там – Брюс Спрінгстін, Роббі Вільямс і Metallica.

До слова, раніше оприлюднили прогноз на кількість медалей України на Олімпіаді-2024.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світу