Россиянам там не место. Мэр лыжной мекки Норвегии не хочет видеть РФ на чемпионате мира

Глава третьего по численности населения города Норвегии не будет приветствовать приезд лыжников РФ. Он убежден, что во время агрессивной войны против Украины они должны оставаться дома.

"Мы не приветствуем участие России в чемпионате мира. Неправильно, когда спортсмены одной страны находятся в зоне боевых действий, а другие – в "Граносене". Поэтому мое послание российским спортсменам таково: вам не рады в Тронхейме на чемпионате мира", – заявил Ранум.

Российские лыжники в течение двух сезонов находятся в международной изоляции из-за войны РФ против Украины. Поскольку Международный олимпийский комитет разрешил россиянам участие в летней Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, то впоследствии такое же решение может принять и по зимним Играм-2026.

Что известно о лыжном центре "Граносен"

Центр зимних видов спорта в Тронхейме, был построен еще в 1938-1940 гг. Пережил несколько реконструкций (1952, 1960, 1990, 2008).

Комплекс регулярно принимает соревнования под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда. Самые популярные турниры – чемпионат мира по прыжкам на лыжах с трамплина, этапы Кубка мира по лыжным гонкам и биатлону, другие соревнования. В 1997 году "Граносен" принимал чемпионат мира по лыжным видам спорта.

Летом на беговых и биатлонных аренах проводят концерты под открытым небом. Самые известные артисты, которые давали концерты там – Брюс Спрингстин, Робби Уильямс и Metallica.