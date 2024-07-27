Росіянам, імовірно, не вистачає ресурсів для активізації дій в районі Авдіївки, - ISW

Російські військові нещодавно розширили зону відповідальності російського центрального угруповання військ (ЦОУ) в Донецькій області, що свідчить про те, що російське військове командування переоцінює пріоритети угруповання. Командування РФ може покласти на Центральне угруповання військ контроль за основними наступальними зусиллями Росії в Донецькій області.

В ISW нагадали, що напередодні наступальної операції РФ із захоплення Авдіївки з жовтня 2023 року по лютий 2024 року російські війська перекинули Центральне угруповання військ із району Кремінної на Авдіївський напрямок і приступили до зосередження в цьому районі майже всіх підрозділів Центрального військового округу (ЦВО), дислокованих в Україні.

Окупанти почали наступальну операцію на Торецьк у середині червня 2024 року. Відповідальність за неї покладено на Центральне угруповання військ, яке передислокувало більшу частину 27-ї мотострілецької дивізії ОМС з району Авдіївки до Нью-Йорка.

Розгортання зони оборони Центрального угруповання військ свідчить про те, що російське військове командування може вважати малоймовірним швидке тактичне просування в районі Авдіївки.

«Незрозуміло, чи ґрунтується ця можлива оцінка на зменшенні обмежень у матеріальній і живій силі України чи конкретно на оцінці неспроможності Центрального угруповання військ виконати поставлені завдання», - йдеться у звіті ISW.

Там припустили, що у Центрального угруповання військ, ймовірно, не вистачає резервів, необхідних для активізації дій в районі Авдіївки до такого рівня, який би сприяв відносно швидкому досягненню при збереженні наступального тиску на Торецькому та Донецькому напрямках.

Російське командування наразі намагається підтримувати послідовний наступальний тиск на всьому фронті, щоб не дати Україні перехопити ініціативу на полі бою.