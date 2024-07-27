Россиянам, вероятно, не хватает ресурсов для активизации действий в районе Авдеевки, - ISW

Развертывание зоны обороны Центральной группировки оккупационных войск свидетельствует о том, что российское военное командование может считать маловероятным быстрое тактическое продвижение в районе Авдеевки.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Российские военные недавно расширили зону ответственности российской центральной группировки войск (ЦОУ) в Донецкой области, что свидетельствует о том, что российское военное командование переоценивает приоритеты группировки. Командование РФ может возложить на Центральную группировку войск контроль за основными наступательными усилиями России в Донецкой области.
В ISW напомнили, что накануне наступательной операции РФ по захвату Авдеевки с октября 2023 по февраль 2024 года российские войска перебросили Центральную группировку из района Кременной на Авдеевское направление и приступили к сосредоточению в этом районе почти всех подразделений Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированных в Украине.
Оккупанты начали наступательную операцию на Торецк в середине июня 2024 года. Ответственность за нее возложена на Центральную группировку войск, которая передислоцировала большую часть 27-й мотострелковой дивизии ОМС из района Авдеевки в Нью-Йорк.
Развертывание зоны обороны Центральной группировки войск свидетельствует о том, что российское военное командование может считать маловероятным быстрое тактическое продвижение в районе Авдеевки.
"Непонятно, основывается ли эта возможная оценка на уменьшении ограничений в материальной и живой силе Украины или конкретно на оценке несостоятельности Центральной группировки войск выполнить поставленные задачи", - говорится в отчете ISW.
Там предположили, что у Центральной группировки войск, вероятно, не хватает резервов, необходимых для активизации действий в районе Авдеевки до такого уровня, который способствовал бы относительно быстрому достижению при сохранении наступательного давления на Торецком и Донецком направлениях.
Российское командование пытается поддерживать последовательное наступательное давление на всем фронте, чтобы не дать Украине перехватить инициативу на поле боя.
Напомним, в сегодняшнем же отчете ISW сообщал, что российские войска недавно продвинулись вблизи Авдеевки. Скорее всего, они захватили Яснобродовку и Лозоватское Донецкой области.
20 июля британская разведка сообщила, что направление Авдеевка-Покровск остается основным для военных усилий России.
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