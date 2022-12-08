UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіянам доведеться незабаром попрощатися зі Сватово та Кремінною, - Гайдай

Фото: Сергій Гайдай, очільник Луганської ОВА (t me dom_channel)
Автор: Марія Кучерявець

Російським військам незабаром доведеться попрощатися з містами Сватове та Кремінна (Луганська область). Окупанти це розуміють, а тому готуються до наступної оборони в Старобільську.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Що стосується Сватово-Кремінського напрямку, там окупанти стягнули велику кількість сил та засобів. Вони намагаються якось змінити ситуацію, зупинити просування наших військ", - каже Гайдай.

За його словами, противник перекидає туди велику кількість техніки стягнули і везуть все більше і більше резервів, перекидаючи їх з різних частин.

"Але, сподіваймося, що нічого у них не вийде. Враховуючи, що вони в Старобільську будують другу лінію оборони, то я думаю морально вони вже розуміють, що в найближчому майбутньому зі Сватовим та Кремінною їм доведеться попрощатися", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА розповідав, що контрнаступ українських сил в області триває і військові все ближче просуваються до Кремінної.

Додамо, за даними карт ISW на сході окупанти своїми атаками намагаються не дати українським силам наростити темпи контрнаступу. Зокрема, наші бійці, ймовірно, планують оточити Сватове, тоді як росіяни почали на цьому напрямку контрнаступальні дії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Луганская ОГАКременнаяВибух у Сватово