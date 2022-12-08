Россиянам придется скоро попрощаться со Сватово и Кременной, - Гайдай

"Что касается Сватово-Кременского направления, там оккупанты стянули большое количество сил и средств. Они пытаются как-то изменить ситуацию, остановить продвижение наших войск", - говорит Гайдай.

По его словам, противник перебрасывает туда большое количество техники, везут все больше и больше резервов, стягивая их из разных частей.

"Но, надеемся, что ничего у них не получится. Учитывая, что они в Старобельске строят вторую линию обороны, я думаю морально они уже понимают, что в ближайшем будущем со Сватовым и Кременной им придется попрощаться", - отметил Гайдай.