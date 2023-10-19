Росіянам добряче насипають під Бахмутом. Сирський показав вражаюче відео роботи авіації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського .

"Працює армійська авіація. Росіянам добряче насипають під Бахмутом", - написав генерал-полковник.

Бої за Бахмут

Зазначимо, що Бахмутський напрямок залишається одним з найгарячіших на передовій. Українські бійці продовжують штурмові дії на південь від Бахмута. Раніше там були звільнені населені пункти Кліщіївка та Андріївка.

При цьому сам Бахмут поки залишається під контролем окупантів. Загарбники також намагаються відновити втрачені позиції на південному фланзі, але безуспішно.

Більше про те, що відбувається на фронті та де чекати на прорив ЗСУ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.