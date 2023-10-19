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Росіянам добряче насипають під Бахмутом. Сирський показав вражаюче відео роботи авіації

Четвер 19 жовтня 2023 11:46
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Росіянам добряче насипають під Бахмутом. Сирський показав вражаюче відео роботи авіації Ілюстративне фото: Сирський показав вражаюче відео роботи авіації (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові знищують російських загарбників під Бахмутом за допомогою армійської авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Працює армійська авіація. Росіянам добряче насипають під Бахмутом", - написав генерал-полковник.

Бої за Бахмут

Зазначимо, що Бахмутський напрямок залишається одним з найгарячіших на передовій. Українські бійці продовжують штурмові дії на південь від Бахмута. Раніше там були звільнені населені пункти Кліщіївка та Андріївка.

При цьому сам Бахмут поки залишається під контролем окупантів. Загарбники також намагаються відновити втрачені позиції на південному фланзі, але безуспішно.

Більше про те, що відбувається на фронті та де чекати на прорив ЗСУ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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