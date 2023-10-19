Россиянам изрядно насыпают под Бахмутом. Сырский показал впечатляющее видео работы авиации
Украинские военные уничтожают российских захватчиков под Бахмутом с помощью армейской авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
"Работает армейская авиация. Россиянам изрядно насыпают под Бахмутом", - написал генерал-полковник.
Бои за Бахмут
Отметим, что Бахмутское направление остается одним из самых горячих на передовой. Украинские бойцы продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута. Ранее там были освобождены населенные пункты Клещиевка и Андреевка.
При этом сам Бахмут пока остается под контролем оккупантов. Захватчики также пытаются восстановить утраченные позиции на южном фланге, но безуспешно.
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