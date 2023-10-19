ua en ru
Чт, 19 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россиянам изрядно насыпают под Бахмутом. Сырский показал впечатляющее видео работы авиации

Четверг 19 октября 2023 11:46
UA EN RU
Россиянам изрядно насыпают под Бахмутом. Сырский показал впечатляющее видео работы авиации Иллюстративное фото: Сырский показал впечатляющее видео работы авиации (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские военные уничтожают российских захватчиков под Бахмутом с помощью армейской авиации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Работает армейская авиация. Россиянам изрядно насыпают под Бахмутом", - написал генерал-полковник.

Бои за Бахмут

Отметим, что Бахмутское направление остается одним из самых горячих на передовой. Украинские бойцы продолжают штурмовые действия к югу от Бахмута. Ранее там были освобождены населенные пункты Клещиевка и Андреевка.

При этом сам Бахмут пока остается под контролем оккупантов. Захватчики также пытаются восстановить утраченные позиции на южном фланге, но безуспешно.

Больше о том, что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бахмут Авиация Украины
NEWS
Появились спутниковые снимки аэропорта в Луганске после удара ATACMS
Появились спутниковые снимки аэропорта в Луганске после удара ATACMS
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ