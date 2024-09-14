UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіянам бракує ресурсів, щоб воювати відразу на кількох напрямках, - ОСУВ "Таврія"

Фото: у росіян не вистачає ресурсів та резервів (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росіянам не вистачає сил для того, щоб воювати відразу на кількох напрямках. У зв'язку з цим на деяких напрямках ворожої активності немає місяцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

"У росіян не вистачає ресурсів та резервів, щоб вести повноцінні наступальні та штурмові дії на кількох напрямках одразу", - наголосив Лиховій.

За його словами, зокрема, на Гуляйпільському напрямку вже майже місяць не спостерігаються російські штурмові дії.

"Для них наразі у пріоритеті Покровський та Курахівський напрямки в Донецькій області. Крім цього, їм треба перекидати підрозділи на Курський напрямок, щоб якось відповідати на наступ ЗСУ", - пояснив військовий.

Водночас Лиховій розповів, що із Запорізької області росіяни кілька тижнів тому забрали частково підрозділи рівнів батальйонів, полків, бригад.

"У них там відбувається певне перегрупування, оперативна пауза. Вони проводять розвідку, поповнюють боєприпаси, можливо, готуються до нових штурмів", - підсумував він.

Нагадаємо, що днями Лиховій розповів, що більшість штурмів росіян відбуваються на Придніпровському напрямку. Однак українські військові продовжують утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра.

Водночас на початку місяця речник ОСУВ "Таврія" відповів, чи існує загроза російського наступу на Херсон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниВійна Росії проти України