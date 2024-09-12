Лиховій: РФ попри значні втрати намагається зайняти сіру зону на островах та гирлі Дніпра
Більшість штурмів росіян відбуваються на Придніпровському напрямку. Але українські військові продовжують утримувати плацдарми на лівому березі Дніпра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника ОСУВ "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.
За його словами, станом на 16:00 сьогоднішнього дня було 2 штурми росіян. Вчора їх було сім, при цьому всього протягом останнього тижня було близько 60. Лиховій зауважив, що порівняно з попереднім періодом відносного затишшя зараз - різке загострення.
"Противник залучає значні зусилля, щоб зайняти сіру зону на островах, або в тій місцевості, яка порізана протоками, гирлами Дніпра, саме на лівому березі. Там бойові дії дещо ускладнені потребами в логістиці за допомогою човнів та гідроциклів", - розповів речник.
Лиховій зауважив, що велика кількість плавзасобів росіян знищується кожного дня, і ті зазнають значних втрат.
"Нашим підрозділам вдається утримувати позиції на лівому березі Дніпра. Це не тільки Кринки, це близько 7 локацій, починаючи від гирла Дніпра і далі на схід від Кринок", - зауважив він.
Що передувало
Нагадаємо, у липні з'явилася інформація про те, що українські захисники вийшли з Кринок Херсонської області.
Тоді Лиховій розповідав, що ситуація не є критичною і українські захисники продовжують утримувати позиції у районі Кринок. Саме село, за його словами, перетворилося на купу каміння під постійними ударами росіян.
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