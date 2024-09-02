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Чи існує загроза російського наступу на Херсон: відповідь речник ОСУВ "Таврія"

Понеділок 02 вересня 2024 15:47
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Чи існує загроза російського наступу на Херсон: відповідь речник ОСУВ "Таврія" Ілюстративне зображення (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Наразі немає підставив говорити про те, що Херсону загрожують сухопутні штурми Російської Федерації (РФ). Плацдарми на лівобережжі дозволять стримувати ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника оперативно-стратегічного угрупування військ (ОСУВ) "Таврія" Дмитра Лиховія в ефірі телемарафону.

За словами Лиховія, попри те, що для Херсона не існує загрози наступу, втім, місто щодня обстрілюється ворогом.

"Немає жодних підстав говорити, про те, що Херсону загрожують, якісь сухопутні штурми. Так, на жаль, Херсон щоденно переживає по кілька обстрілів з російської РСЗВ, але російський наступ йому не загрожує", - заявив він.

Ситуація в Херсоні

Місто було окуповано ворогом ще на початку повномасштабного вторгнення. У листопаді 2022-го Сили оборони провели операцію під час якої, 11 листопада, змогли увійти до Херсону, а росіяни - покинули обласний центр та втекли на лівий берег Дніпра.

За незламність та відвагу 6 березня 2022 місто було удостоєно відзнаки "героя".

Також восени 2023 року стало відомо, що наші воїни закріплюються на лівому березі Херсонської області, зокрема, на плацдармі у районі населеного пункту Кринки.

Про те, як сьогодні виглядають Буча, Харків, Миколаїв та Херсон - в матеріалі РБК-Україна.

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