У росіян "згоріли покупки" на складі Wildberries під Москвою після атаки дронів (відео)

Воробйов підтвердив, що під час атаки безпілотників було уражено склад Wildberries.

За його словами, внаслідок ударів у Московській області постраждали 24 людини, частина з них "перебуває у тяжкому стані".

OSINT-проєкт ASTRA геолокував місце пожежі за відеозаписами очевидців і підтвердив, що вогонь охопив саме складський комплекс Wildberries в Електросталі.

Український моніторинговий Telegram-канал Exilenova+ також опублікував відео з місця події. На кадрах видно масштабну пожежу та густий стовп чорного диму.

Водночас Telegram-канал "ЧТД" повідомив, що дим від пожежі на складі Wildberries в Електросталі, а також на нафтобазі в підмосковному Ногінську було видно за десятки кілометрів.

Wildberries є найбільшим російським маркетплейсом. Його власники перебувають під санкціями РНБО України з 2021 року.

За інформацією російських ЗМІ, компанія не планує компенсувати продавцям втрату товарів, що зберігалися на атакованих складах. У Wildberries пояснюють це тим, що падіння безпілотників та їхніх уламків належить до форс-мажорних обставин, які звільняють компанію від відповідальності.