Росіян закликали утриматися від поїздок до Німеччини

На брифінгу 25 грудня офіційний представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова зробила низку заяв, що стосуються виїзду росіян за кордон.

Основну увагу було приділено Німеччині, де, за твердженням російської сторони, складається несприятлива ситуація для громадян РФ.

Рекомендації утриматися від поїздок до ФРН

Росіян закликали не їхати до Німеччини без нагальної потреби. Відповідну заяву поширили також російські пропагандистські ЗМІ.

"У Німеччині триває необґрунтоване переслідування російських громадян і співвітчизників з боку державних чиновників. Ми настійно закликаємо громадян нашої країни утриматися від поїздок до ФРН без необхідності. Відповідні рекомендації опубліковано на офіційних ресурсах міністерства і закордонних установ", - сказала Захарова на брифінгу 25 грудня.

Окремо було зазначено, що такі рекомендації можуть стосуватися і представників журналістської спільноти, яких відряджають у Німеччину, де, за словами речниці, існують проблеми.

Контекст заяв і додаткові коментарі

Повідомляється, що такі заяви прозвучали на тлі нещодавніх інцидентів за участю росіян, яких у Німеччині запідозрили в порушенні санкційних обмежень.

Крім того, під час брифінгу прозвучали коментарі щодо війни проти України. Було заявлено, що Європа, на думку російської сторони, не орієнтована на мирне врегулювання, а риторику в НАТО про можливу блокаду Калінінградської області назвали маячнею.