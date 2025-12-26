Россиян призвали воздержаться от поездок в Германию

На брифинге 25 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сделала ряд заявлений, касающихся выезда россиян за границу.

Основное внимание было уделено Германии, где, по утверждению российской стороны, складывается неблагоприятная обстановка для граждан РФ.

Рекомендации воздержаться от поездок в ФРГ

Россиян призвали не ехать в Германию без насущной нужды. Соответствующее заявление распространили также российские пропагандистские СМИ.

"В Германии идет необоснованное преследование российских граждан и соотечественников со стороны государственных чиновников. Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без необходимости. Соответствующие рекомендации опубликованы на официальных ресурсах министерства и загранучреждений", – сказала Захарова на брифинге 25 декабря.

Отдельно было отмечено, что такие рекомендации могут касаться и представителей журналистского сообщества, командируемых в Германию, где, по словам спикера, существуют проблемы.

Контекст заявлений и дополнительные комментарии

Сообщается, что подобные заявления прозвучали на фоне недавних инцидентов с участием россиян, которых в Германии заподозрили в нарушении санкционных ограничений.

Кроме того, в ходе брифинга прозвучали комментарии по войне против Украины. Было заявлено, что Европа, по мнению российской стороны, не ориентирована на мирное урегулирование, а риторику в НАТО о возможной блокаде Калининградской области назвали бредом.