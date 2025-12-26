В Москве выступили с призывом для граждан отказаться от поездок в одну из стран ЕС. Заявление прозвучало на фоне резонансных инцидентов и сопровождалось комментариями о ситуации в Европе и вокруг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию росСМИ.
На брифинге 25 декабря официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сделала ряд заявлений, касающихся выезда россиян за границу.
Основное внимание было уделено Германии, где, по утверждению российской стороны, складывается неблагоприятная обстановка для граждан РФ.
Россиян призвали не ехать в Германию без насущной нужды. Соответствующее заявление распространили также российские пропагандистские СМИ.
"В Германии идет необоснованное преследование российских граждан и соотечественников со стороны государственных чиновников. Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без необходимости. Соответствующие рекомендации опубликованы на официальных ресурсах министерства и загранучреждений", – сказала Захарова на брифинге 25 декабря.
Отдельно было отмечено, что такие рекомендации могут касаться и представителей журналистского сообщества, командируемых в Германию, где, по словам спикера, существуют проблемы.
Сообщается, что подобные заявления прозвучали на фоне недавних инцидентов с участием россиян, которых в Германии заподозрили в нарушении санкционных ограничений.
Кроме того, в ходе брифинга прозвучали комментарии по войне против Украины. Было заявлено, что Европа, по мнению российской стороны, не ориентирована на мирное урегулирование, а риторику в НАТО о возможной блокаде Калининградской области назвали бредом.
Напоминаем, что в Германии обсуждается расширение полномочий Федеральной разведывательной службы, которое позволит спецслужбе не только собирать информацию, но и проводить активные операции за рубежом, включая кибератаки и диверсии. Решение связано с подготовкой Берлина к потенциальной конфронтации с Россией, которую власти рассматривают как ключевую угрозу национальной безопасности.
Отметим, что Служба военной контрразведки Германии (MAD) зафиксировала резкий рост активности иностранных спецслужб на территории страны, в первую очередь со стороны России. Согласно отчету за 2024 год, существенно увеличилось количество попыток получить данные о численности Бундесвера, его вооружении, структуре управления и решениях по размещению войск, что свидетельствует о нарастающем интересе внешних разведок к военной инфраструктуре Германии и потенциальных угрозах национальной безопасности.