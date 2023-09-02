Росіян вирішили позбавити роумінгу в Канаді

Росіяни через санкції не зможуть користуватись мобільним роумінгом в Канаді. Частина канадських операторів вже розірвала угоди з російськими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російське пропагандистське видання РБК .

За даними видання, канадські стільникові оператори розірвали або перебувають у процесі розриву роумінгових угод із найбільшими російськими операторами.

"Нам надійшли повідомлення про припинення сервісу, далі один за одним місцеві оператори почали відключати нас від роумінгу", - розповів анонімний співрозмовник видання.

Джерела у двох російських компаніях назвали ситуацію прецедентом, оскільки ще в жодній країні роумінгові відносини не розривали відразу всі місцеві оператори.

За словами одного зі співрозмовників РБК, рішення канадських компаній пов'язане із санкціями, які влада Канади запровадила щодо російських мобільних операторів.

Нагадаємо, 22 серпня Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапила низка банків, наукових інститутів і заводів.

Санкції Канади проти Росії

Нагадаємо, 22 серпня Канада ввела новий пакет санкцій проти Росії. Під обмеження потрапила низка банків, наукових інститутів і заводів.

До того у липні уряд Канади ввів санкції проти осіб та компаній, пов'язаних із російським військово-промисловим комплексом.

Також Канада запровадила санкції проти новостворених "організацій" на окупованих Росією територіях України. Мова йде про так звані міністерства та фонди.

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