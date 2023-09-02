Россиян решили лишить роуминга в Канаде

Россияне из-за санкций не смогут пользоваться мобильным роумингом в Канаде. Часть канадских операторов уже разорвала соглашения с российскими.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание РБК .

По данным издания, канадские сотовые операторы разорвали или находятся в процессе разрыва роуминговых соглашений с крупнейшими российскими операторами.

"Мы получили уведомления о прекращении сервиса, далее один за другим местные операторы начали отключать нас от роуминга", - рассказал анонимный собеседник издания.

Источники в двух российских компаниях назвали ситуацию прецедентом, поскольку еще ни в одной стране роуминговые отношения не разрывали сразу все местные операторы.

По словам одного из собеседников РБК, решение канадских компаний связано с санкциями, которые власти Канады ввели в отношении российских мобильных операторов.

Напомним, 22 августа Канада ввела новый пакет санкций против России. Под ограничения попал ряд банков, научных институтов и заводов.

Санкции Канады против России

Напомним, 22 августа Канада ввела новый пакет санкций против России. Под ограничения попал ряд банков, научных институтов и заводов.

До этого в июле правительство Канады ввело санкции против лиц и компаний, связанных с российским военно-промышленным комплексом.

Также Канада ввела санкции против вновь созданных "организаций" на оккупированных Россией территориях Украины. Речь идет о так называемых министерствах и фондах.

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