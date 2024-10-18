У росіян виникли проблеми з моніторингом руху суден після кібератаки ГУР, - джерела

Хакери Головного управління розвідки Міноборони України провели кібератку на супутниковий зв'язок Росії. Внаслідок цього у ворога були проблеми з моніторингом руху морського транспорту.
Про це РБК-Україна повідомили джерела у ГУР.
За словами співрозмовників видання, під кіберудар потрапила ІТ-інфраструктура національного оператора системи рухомого супутникового зв'язку "Морсвязьспутник". Також атаку провели на російську державну систему контролю руху морського транспорту.
Крім цього, ціллю ГУР стали транспортно-логістична компанія Fesco, підприємства "Росморпорт" та "Росморречпорт".
В результаті кібератаки сталися системні збої у доступі до веб-сайтів та електронних ресурсів об'єктів атаки. Також була викликана нестабільність супутникового зв'язку, який використовується для моніторингу та контролю за рухом морського транспорту.
У розвідці наголосили, що російським ЗМІ наказали приховувати факт кібератаки, що не дає можливості провести оцінку економічних збитків, які було завдано об'єктам РФ.
Нагадаємо, українські хакери з ГУР вже неодноразово проводили кібератаки на об'єкти Росії.
Зокрема, кілька тижнів тому стало відомо, що метою атаки розвідників було понад 800 серверів у різних регіонах Росії. Внаслідок цього було знищено великий масив даних.
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