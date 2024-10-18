У россиян возникли проблемы с мониторингом движения судов после кибератаки ГУР, - источники

По словам собеседников издания, под киберудар попала IT-инфраструктура национального оператора системы движимой спутниковой связи "Морсвязьспутник". Также атаку провели на российскую государственную систему контроля движения морского транспорта.

Помимо этого, целью ГУР стали транспортно-логистическая компания Fesco, предприятия "Росморпорт" и "Росморречпорт".

В результате кибератаки произошли системные сбои в доступе к веб-сайтам и электронным ресурсам объектов атаки. Также была вызвана нестабильность спутниковой связи, которая используется для мониторинга и контроля за движением морского транспорта.

В разведке подчеркнули, что российским СМИ приказали скрывать факт кибератаки, что не дает возможности провести оценку экономического ущерба, который был нанесен объектам РФ.