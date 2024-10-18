У россиян возникли проблемы с мониторингом движения судов после кибератаки ГУР, - источники

Хакеры Главного управления разведки Минобороны Украины провели кибератку на спутниковую связь России. В результате этого у врага были проблемы с мониторингов движения морского транспорта.
Об этом РБК-Украина сообщили источники в ГУР.
По словам собеседников издания, под киберудар попала IT-инфраструктура национального оператора системы движимой спутниковой связи "Морсвязьспутник". Также атаку провели на российскую государственную систему контроля движения морского транспорта.
Помимо этого, целью ГУР стали транспортно-логистическая компания Fesco, предприятия "Росморпорт" и "Росморречпорт".
В результате кибератаки произошли системные сбои в доступе к веб-сайтам и электронным ресурсам объектов атаки. Также была вызвана нестабильность спутниковой связи, которая используется для мониторинга и контроля за движением морского транспорта.
В разведке подчеркнули, что российским СМИ приказали скрывать факт кибератаки, что не дает возможности провести оценку экономического ущерба, который был нанесен объектам РФ.
Напомним, украинские хакеры из ГУР уже неоднократно проводили кибератаки на объекты России.
В частности, несколько недель назад стало известно, что целью атаки разведчиков были более 800 серверов в разных регионах России. В результате этого был уничтожен большой массив данных.
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