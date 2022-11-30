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У росіян тактика часів Другої світової, - DeepState про ситуацію на фронті

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Україна, Середа 30 листопада 2022 02:50
У росіян тактика часів Другої світової, - DeepState про ситуацію на фронті Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Антон Малиновський

В районі Бахмуту тривають запеклі бої - росіяни використовують тактику часів Другої світової війни і завалюють ЗСУ великою кількістю піхоти.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на DeepState.

Згідно з їхньою інформацією, в Бахмутському районі йдуть бої в Спірному. Росіяни заявляють, що зайняли його, але це не відповідає дійсності, йдеться в публікації.

"В районі Бахмута тривають бої, ворог успіху не мав. А от південніше мав: наші війська відійшли з Андріївки. Немає підтверджень, що ворог взяв під повний контроль Зеленопілля та Курдюмівку, але й не виключаємо, що судячи з лінії фронту, наші могли відійти з цих сіл", - заявляють аналітики.

На Авдіївському напрямку росіяни постійно штурмують Невельське та Первомайське. В останньому їм вдалося зайняти ще 200 метрів населеного пункту. Також тривають бої на Сватівському напрямку. На інших напрямках без змін.

За словами аналітиків, останнім часом росіяни закидують ЗСУ піхотою - взводи йдуть один за одним, що нагадує радянську тактику ведення бою.

"Фактично, наші солдати зараз як німці спостерігають за пародією на тактику радянської армії в Другу світову. Згадуються мемуари одного із бійців "ГросДойчланда", який описував атаку радянських військ: "Спочатку мінне поле штурмують більшовики азійської зовнішності, всі до одного гинуть від мін, після цього лише починається танкова атака", - йдеться в публікації.У росіян тактика часів Другої світової, - DeepState про ситуацію на фронті

Нагадаємо, що за минулу добу українські військові збили два ворожі літаки та ліквідували ще 480 російських загарбників. Загальна кількість втрат армії РФ з початку повномасштабного вторгнення складає 88 380 військових.

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