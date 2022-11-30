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У россиян тактика времен Второй мировой, - DeepState о ситуации на фронте

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Украина, Среда 30 ноября 2022 02:50
У россиян тактика времен Второй мировой, - DeepState о ситуации на фронте Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Антон Малиновский

В районе Бахмута продолжаются ожесточенные бои – россияне используют тактику времен Второй мировой войны и заваливают ВСУ большим количеством пехоты.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на DeepState.

Согласно их информации, в Бахмутском районе идут бои в Спорном. Россияне заявляют, что заняли его, но это не соответствует действительности, говорится в публикации.

"В районе Бахмута продолжаются бои, враг успеха не имел. А вот южнее имел: наши войска отошли с Андреевки. Нет подтверждений, что враг взял под полный контроль Зеленополье и Курдюмовку, но и не исключаем, что, судя по линии фронта, наши могли отойти". из этих сел", - заявляют аналитики.

На Авдеевском направлении россияне постоянно штурмуют Невельское и Первомайское. В последнем им удалось занять еще 200 метров населённого пункта. Также продолжаются бои на Сватовском направлении. В других направлениях без изменений.

По словам аналитиков, в последнее время россияне забрасывают ВСУ пехотой – взводы следуют один за другим, что напоминает советскую тактику ведения боя.

"Фактически, наши солдаты сейчас как немцы наблюдают за пародией на тактику советской армии во Вторую мировую. Упоминаются мемуары одного из бойцов "ГросДойчланда", описывавшего атаку советских войск: "Сначала минное поле штурмуют большевики азиатской внешности, все до одного после этого только начинается танковая атака", – говорится в публикации.У россиян тактика времен Второй мировой, - DeepState о ситуации на фронте

Напомним, что за минувшие сутки украинские военные сбили два вражеских самолета и ликвидировали еще 480 российских захватчиков. Общее количество потерь армии РФ с начала полномасштабного вторжения составляет 88380 военных.

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