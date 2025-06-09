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Росіян почали карати за кадри прильотів українських дронів, - ЗМІ

Росія, Понеділок 09 червня 2025 12:53
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Росіян почали карати за кадри прильотів українських дронів, - ЗМІ Фото: Наслідки прильотів в Брянську (росЗМІ)
Автор: Ірина Глухова

У Росії представники влади почали карати штрафами за фото та відео з наслідками українських ударів. Місцевих жителів і журналістів активно переслідують за будь-які публікації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російський ресурс The Moscow Times.

Повідомляється, що у Калузькій області вже направили до суду 42 протоколи проти місцевих жителів, журналістів та адміністраторів соцмереж, які поширювали інформацію про "прильоти". В Тульській області вже оштрафували першого порушника - 25 тисяч рублів за відео з атаки на місто Алексин.

Загалом заборону на публікації подібного контенту ввели у 12 регіонах Росії, серед яких Калуга, Тула, Санкт-Петербург та інші. Влада мотивує це тим, що оприлюднені кадри допомагають Україні планувати подальші удари.

Розмір штрафів для фізичних осіб коливається від 1 до 5 тисяч рублів, для юридичних - до 1 мільйона. У деяких регіонах штрафи ще не застосовували, але контроль посилюють, а місцевих жителів попереджають про небезпеку розповсюдження такої інформації.

Вибухи на території Росії

Українські дрони регулярно завдають точних ударів по ключових об’єктах на території Росії, які залучені до ведення війни проти України. У їхньому прицілі - військові підприємства, склади, залізничні вузли та важливі логістичні центри ворога.

Зокрема, удар дронів зупинив завод із виробництва компонентів для російських ракет у Чебоксарах. Докладніше, куди прилетіло - читайте у матеріалі РБК-Україна.

А в ніч на 6 червня здійснили удари на випередження по аеродромах базування ворожої авіації, які безпосередньо залучені в обстрілах України. Про це - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

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