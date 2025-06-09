Россиян начали наказывать за кадры прилетов украинских дронов, - СМИ
В России представители власти начали наказывать штрафами за фото и видео с последствиями украинских ударов. Местных жителей и журналистов активно преследуют за любые публикации.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российский ресурс The Moscow Times.
Сообщается, что в Калужской области уже направили в суд 42 протокола против местных жителей, журналистов и администраторов соцсетей, которые распространяли информацию о "прилетах". В Тульской области уже оштрафовали первого нарушителя - 25 тысяч рублей за видео с атаки на город Алексин.
В целом запрет на публикации подобного контента ввели в 12 регионах России, среди которых Калуга, Тула, Санкт-Петербург и другие. Власти мотивируют это тем, что обнародованные кадры помогают Украине планировать дальнейшие удары.
Размер штрафов для физических лиц колеблется от 1 до 5 тысяч рублей, для юридических - до 1 миллиона. В некоторых регионах штрафы еще не применяли, но контроль ужесточают, а местных жителей предупреждают об опасности распространения такой информации.
Взрывы на территории России
Украинские дроны регулярно наносят точные удары по ключевым объектам на территории России, которые вовлечены в ведение войны против Украины. В их прицеле - военные предприятия, склады, железнодорожные узлы и важные логистические центры врага.
В частности, удар дронов остановил завод по производству компонентов для российских ракет в Чебоксарах. Подробнее, куда прилетело - читайте в материале РБК-Украина.
А в ночь на 6 июня осуществили удары на опережение по аэродромам базирования вражеской авиации, которые непосредственно вовлечены в обстрелы Украины. Об этом - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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